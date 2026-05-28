«Не дразните воров»: что нужно знать томичам о защите имущества на даче

С наступлением теплых дней тысячи жителей Томска и области открывают дачный сезон. Для кого-то это возможность вырастить экологически чистые овощи и фрукты, для других — способ отдохнуть на природе от городской суеты. Однако вместе с теплом и первыми зелеными побегами просыпаются и старые страхи: а вдруг вскроют домик? А если украдут дорогой инструмент? А что, если соседи разведут огонь и начнется пожар? Для многих томичей дача — это не просто шесть соток земли, а годы труда, вложенные в строительство домика, обустройство участка и создание уютного уголка для семьи. Каждая такая кража становится личной трагедией для владельцев шести соток.

«КП-Томск» поговорила с экспертом по безопасности, чтобы понять: какие меры защиты действительно работают в условиях томских садоводств, а какие действия могут стоить вам не только имущества, но и здоровья или крупных штрафов. На наши вопросы ответил начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных Вячеслав Горст.

Совет 1. Уберите «лакомые кусочки» с глаз долой

Вячеслав Горст замечает, что из года в год портрет преступника не меняется. Дачные воры часто движимы чистым расчетом, они прагматичны минимизируют риски и ищут легкую добычу. В Томской области в числе наиболее востребованных у преступников предметов для краж являются электроинструменты, строительные материалы, бытовая техника и цветной металлолом. Как говорит наш эксперт, воры крадут то, что плохо лежит.

«Как правило берут то, что либо находится в свободном доступе, либо путем повреждения дверей, замков, разбития окон, отжима пластиковых рам. Объектом преступных посягательств становятся ценные вещи: электроинструменты, стройматериалы, бытовая техника, черный и цветной металл», — рассказывает Вячеслав Горст.

Эксперты рекомендуют не оставлять ценные вещи на даче в период отсутствия хозяев. Дорогостоящее оборудование лучше вывозить в городскую квартиру или охраняемый гараж. Садовый инвентарь следует хранить в закрытых, надежно запираемых помещениях — открытые веранды и сараи воспринимаются злоумышленниками как приглашение.

Социальный контроль остается одним из самых действенных инструментов профилактики. Договоренность с соседями, которые постоянно проживают в СНТ, о присмотре за участком создает эффект присутствия хозяев. Видимые признаки жизни — занавески на окнах, свежеубранная территория, включенный свет в вечернее время — существенно снижают привлекательность объекта для преступного посягательства.

Совет 2. Усложните задачу взломщику

Преступники редко используют сложный инструмент — им достаточно фомки или прочной отвертки.

Специалисты советуют укреплять входную группу: заменять легкие деревянные конструкции на металлические двери с надежными запорными механизмами. Даже недорогие решетки на окнах цокольных и первых этажей создают дополнительный барьер, который заставляет злоумышленника искать более доступный объект.

Технические средства охраны становятся все доступнее для владельцев садовых домов. Современные беспроводные датчики движения, открытия дверей и видеонаблюдение можно установить без капитального ремонта. Такие системы отправляют сигнал тревоги на смартфон владельца и могут интегрироваться с пультом охранной организации.

Совет 3. Знайте врага в лицо

Понимание портрета типичного нарушителя помогает выстраивать адекватную защиту. По данным правоохранительных органов, основную группу дачных воров составляют мужчины в возрасте 30–40 лет, ранее имевшие проблемы с законом и не имеющие стабильного источника дохода.

Такие лица действуют расчетливо: изучают распорядок жизни садоводств, выбирают объекты без признаков охраны, фиксируют периоды отсутствия хозяев. Знание этой специфики позволяет владельцам участков своевременно усиливать меры безопасности в «группы риска» — межсезонье, праздничные дни, будни в рабочее время.

Совет 4. Жизнь дороже имущества: как вести себя при встрече с вором

Самая опасная ситуация — неожиданная встреча с преступником на территории участка. Психологи и сотрудники МВД единодушны: в таких случаях приоритетом должна быть личная безопасность, а не защита имущества.

Если вы заметили постороннего на своей территории, не пытайтесь задержать его в одиночку. Разница между кражей (тайным хищением) и грабежом (открытым действием) может стереться в момент, когда преступник почувствует угрозу задержания. Любое сопротивление при возможном наличии у злоумышленника оружия или агрессивном настрое создает прямую угрозу жизни.

Алгоритм действий прост: незаметно отойти в безопасное место, запереться в помещении или уйти к соседям, после чего немедленно вызвать полицию по номеру 102 или 112. Материальный ущерб можно компенсировать через страховую или суд, здоровье и жизнь восстановить невозможно.

Совет 5. Соблюдайте тишину и не разводите огонь

Помимо криминальных рисков, томских дачников ожидают административные ограничения, нарушение которых влечет финансовые последствия.

Садоводческие товарищества в Томской области приравнены к жилым зонам в части соблюдения закона о тишине. В период с 22:00 до 08:00 запрещено громко воспроизводить музыку, петь, кричать и проводить шумные строительные работы. Жалобы на нарушителей следует направлять в полицию — самостоятельные конфликты могут эскалировать в правонарушения.

Особый противопожарный режим, действующий в регионе в весенне-летний период, устанавливает строгие ограничения на использование открытого огня. Разведение костров, сжигание мусора и приготовление пищи на мангалах вне специально оборудованных площадок влечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан. Если неосторожное обращение с огнем станет причиной природного пожара, ответственность может достичь уголовной.

Если вы стали свидетелем преступления или заметили подозрительных лиц на территории СНТ, незамедлительно звоните в полицию. Также можно обратиться к своему участковому уполномоченному. Помните: ваша бдительность помогает сделать дачный отдых безопасным для всех.

