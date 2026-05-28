Бюджет Томской области потерял 1,8 миллиарда рублей из-за национализации KDV

Доходы бюджета Томской области по итогам 2025 года составили 106,4 миллиарда рублей, что ниже показателей предыдущего года (109,2 миллиарда рублей). Об этом 28 мая на заседании областной думы сообщила исполняющая обязанности заместителя губернатора — начальник департамента финансов региона Юлия Фролова.

Основной причиной снижения поступлений стала ситуация вокруг холдинга KDV. Из-за национализации активов компании регион недополучил 1,8 миллиарда рублей налогов. Дополнительно бюджет потерял 0,9 миллиарда рублей по налогу на имущество и 0,5 миллиарда рублей по акцизам на нефтепродукты в связи с изменением нормативов зачисления.

Расходы бюджета в 2025 году, напротив, значительно выросли и достигли 124,9 миллиарда рублей против 110,6 миллиарда в 2024 году. В результате дефицит региональной казны увеличился более чем в десять раз: с 1,4 миллиарда до 18,5 миллиарда рублей.

Юлия Фролова отметила, что доля налога на прибыль в структуре собственных доходов региона снизилась. Теперь основным источником наполнения бюджета является налог на доходы физических лиц. Подобная тенденция наблюдается не только в Томской области: по итогам года снижение поступлений от налога на прибыль зафиксировано в 54 регионах России, преимущественно в нефте- и газодобывающих субъектах. Чиновник связала это с общим санкционным давлением на экономику.

Напомним, история с KDV получила развитие 1 октября 2025 года, когда Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ. Суд признал владельцев холдинга Николая и Дениса Штенгеловых* участниками экстремистского сообщества. Их имущество, включая контрольный пакет акций головной компании, перешло в доход государства. Управление активами передано под контроль Россельхозбанка. Следствие утверждало, что предприниматели оказывали финансовую поддержку вооруженным формированиям Украины. Апелляционные жалобы защиты были отклонены, решение вступило в законную силу.

