В Томской области объявили высокий уровень пожарной опасности

Жителям рекомендуют воздержаться от поездок в лес и разведения костров

В Томской области и городе Томске с 28 мая по 1 июня 2026 года сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Синоптики и специалисты МЧС предупреждают: сухая погода, сильный ветер и высокая температура воздуха создают благоприятные условия для быстрого распространения огня. Соответствующее предупреждение распространили региональные гидрометеорологи и управление надзорной деятельности МЧС России.

Пожароопасность 4 класса означает, что для возникновения и распространения природного пожара достаточно одного источника огня — непотушенной сигареты, искры от техники или костра. В таких условиях огонь может быстро охватить значительные площади, особенно в лесных массивах и на торфяниках.

По данным метеослужб, в указанный период в регионе ожидается сухая погода с температурой воздуха до 25–28 градусов днем. Осадков не прогнозируется, а юго-западный ветер скоростью 5–9 метров в секунду будет способствовать быстрому распространению пламени при возгорании.

В связи с неблагоприятной обстановкой в лесах Томской области может быть временно ограничен или полностью запрещен вход граждан и въезд транспортных средств. Соответствующие решения принимаются органами власти на основании мониторинга пожарной обстановки.

Специалисты напоминают жителям и гостям региона основные правила поведения в пожароопасный период. Гражданам рекомендуют не разводить костры в лесу, на полях и вблизи строений, не бросать непотушенные окурки, спички, стеклянные бутылки, не выжигать сухую траву на земельных участках, не заезжать на транспортных средствах в лесной массив. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в службу спасения по номеру 112.

Особую бдительность рекомендуется проявлять владельцам дачных и садовых участков. Перед выездом на природу стоит проверить наличие средств пожаротушения, очистить территорию от сухостоя и мусора, обеспечить подъезд спецтехники к участку.

В случае возникновения пожара важно не пытаться ликвидировать его самостоятельно, если площадь возгорания превышает несколько квадратных метров. Необходимо немедленно покинуть опасную зону, предупредить окружающих и сообщить о происшествии экстренным службам.

Информация об изменении класса пожарной опасности и введении особых режимов публикуется на официальных ресурсах ГУ МЧС России по Томской области и региональной администрации.

