Похолодание до +20°С и сильные дожди ожидаются в Томской области 29 мая

На смену жаре в регион придет умеренное тепло

Прогноз погоды в Томской области на ближайшие сутки уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе испортится погода.

В области местами возможны дожди, грозы, при грозах — сильные и очень сильные дожди, град. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью будут достигать 14 м/с, днем — до 18 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +9…+14 °С, местами будет прохладнее: +3…+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 °С.

В Томске предстоящей ночью ожидается дождь, гроза, днем — сильный дождь, гроза. Ветер восточный с порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре составит +12…+14 °С, днем +16…+18 градусов.

Осадки в регионе возможны и в субботу, 30 мая. В последний день месяца дожди прекратятся.

