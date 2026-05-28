Похолодание до +20°С и сильные дожди ожидаются в Томской области 29 мая

Прогноз погоды в Томской области на ближайшие сутки уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе испортится погода.
В области местами возможны дожди, грозы, при грозах — сильные и очень сильные дожди, град. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью будут достигать 14 м/с, днем — до 18 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит +9…+14 °С, местами будет прохладнее: +3…+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 °С.
В Томске предстоящей ночью ожидается дождь, гроза, днем — сильный дождь, гроза. Ветер восточный с порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре составит +12…+14 °С, днем +16…+18 градусов.
Осадки в регионе возможны и в субботу, 30 мая. В последний день месяца дожди прекратятся.
