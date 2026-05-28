Клещи за неделю более 800 раз нападали на жителей Томской области

Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) обнаружен у 34% исследованных клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 21 по 27 мая в Томской области зафиксировано 834 обращения от жителей региона к медикам в связи с присасыванием клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что наибольшая часть обращений пришлась на районы области. В Томске чаще всего паукообразные атаковали горожан в селе Тимирязевское, поселках Светлый и Апрель, а также в Академгородке.

Случаи нападения клещей за неделю зафиксированы во всех районах области, кроме Первомайского.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей обратился 4751 человек.

Исследовано почти три тысячи экземпляров клещей, снятых с людей. Клещевой вирусный энцефалит обнаружен у 3% исследованных клещей, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — у 34%.

