В Северске открыта зона отдыха у водоема в природном парке

Томичи только на фотографиях могут полюбоваться на новое пространство в закрытом городе. Фото: Николай Диденко

Новое общественное пространство открыто в Северске — зона отдыха у водоема в природном парке. Мэр закрытого города Николай Диденко уточнил, что проект, по которому создавалась зона отдыха, победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Северск получил федеральное финансирование — более ста миллионов рублей.

Теперь у водоема есть пирс, вечерняя подсветка, кофейня и туалетный модуль, включая кабину для маломобильных людей. Центральный элемент пространства — образ реактора, что максимально символично для Северска, где строят БРЕСТ-300.

В зоне отдыха установили скамейки, урны, качели, перголы, скворечники.

