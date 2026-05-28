В Томской области за рулем иномарки остановили нетрезвую женщину без прав

Конфискация авто за нетрезвое вождение стала распространенной практикой в регионе. Фото: Прокуратура Томской области

О новом случае конфискации автомобиля за нетрезвое вождение сообщила прокуратура Томской области. Машины лишилась супружеская пара из Парабельского района.

В марте супруги из села Нижняя Чигара после застолья отправились на заправку на своей иномарке. За руль села женщина, никогда не имевшая водительских прав. По дороге домой семейную пару остановили сотрудники Госавтоинспекции, зафиксировавшие алкогольное опьянение дамы. Выяснилось, что, несмотря на отсутствие прав, женщина ранее уже имела опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Суд приговорил 43-летнюю сельскую жительницу к 280 часам обязательных работ. Оформленный на супруга и находящийся в общей совместной собственности автомобиль конфискован в доход государства.

