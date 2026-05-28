В Томской области женщина ножом ударила гостя и заявила, что он поранился сам

Ранением в живот закончился поход в гости для жителя Молчановского района. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что криминальный инцидент произошел в селе Нарга во время совместных посиделок с алкоголем двух женщин и двух мужчин.
Почти год назад — в июне 2025 года — в гости к сельской жительнице и ее другу пришла семейная пара. Женщины поссорились, началась драка. Гость пытался вступиться за свою жену. Хозяйка дома взяла в руки кухонный нож и ударила супруга своей оппонентки.
Экспертиза классифицировало колото-резаное ранение как тяжкий вред здоровью.
Негостеприимная хозяйка дома вину в совершении преступления не признала. Более того, женщина объявила, что ее гость сам наткнулся на нож.
Прокуратура Молчановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы села Нарга. Ее обвиняют по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Уголовное дело будет рассматривать Молчановский районный суд.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru