Пыталась списать на самоубийство: томичка зарезала сожителя и отправилась в колонию почти на 10 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Советский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Томска. 60-летняя женщина признана виновной в тяжком преступлении — убийстве, сообщила прокуратура Томской области.
Весной 2024 года сожители — мужчина и женщина — поссорились во время застолья на бытовой почве. Дама взяла в руки нож и ударила своего приятеля в грудь. 56-летний мужчина умер на месте.
Женщина сама позвонила в службу 112, заявив, что нашла тело сожителя в квартире, когда пришла домой.
Разбирательство длилось долго. Сначала подозреваемая в убийстве пенсионерка признала, что смерть мужчины наступила в результате ее действий, но утверждала, что ранение нанесла по неосторожности. Затем она изменила свои показания и заявила, что ее друг совершил самоубийство.
Гособвинители сумели представить присяжным доказательства виновности томички. Коллегия присяжных вынесла единогласный обвинительный вердикт. Суд приговорил женщину к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убил стулом и пригрозил свидетельнице: в Томской области судят за зверскую расправу в Катайге
Из магазина в Томском районе украли беспроводные наушники и смарт-часы
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru