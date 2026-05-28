Полиция в Томске задержала восемнадцатилетнего закладчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске задержан восемнадцатилетний юноша с запрещенным веществом. В момент задержания молодой человек занимался обустройством тайников-закладок в районе поселка Мясокомбинат, сообщили в региональном УМВД.
При себе у юного томича, помимо наркотиков, находились фасовочный материал и весы.
Полицейским он сообщил, что работает на интернет-магазин, в районе стадиона Труд, в центре Томска, у него оборудован крупный тайник с запрещенными препаратами. Экспертиза показала, что все изъятое у сотрудника интернет-магазина является синтетическим наркотиком «спайс» и «мефедрон» общей массой порядка 87 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области за рулем иномарки остановили нетрезвую женщину без прав
Православные томичи 30 мая отметят Троицкую субботу
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru