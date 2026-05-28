ТГУ 28 мая проведет шествие студентов в честь дня рождения вуза

Томский государственный университет в четверг, 28 мая, отмечает 148-й день рождения. В преддверии полуторавекового юбилея вуз решил возродить университетскую традицию — студенческое шествие. Оно состоится в последний четверг мая, с 12.30 до 16.00. Участие в публичном мероприятии примут восемнадцать факультетов и учебных институтов ТГУ.
Около трехсот студентов пройдут от Научной библиотеки ТГУ до главных ворот ТГУ, каждый факультет покажет двухминутный интерактивный перформанс, в котором обыграет уникальность своего учебного подразделения.
На время шествия будет частично перекрыто движение по главной аллее Александровского бульвара, пройти можно будет только по боковой дорожке вдоль ограды. Александровский бульвар — это пешеходная зона вдоль Университетской рощи, примыкающая к ограде Томского государственного университета.
ТГУ был основан в 1878 году по указу российского императора Александра II.
