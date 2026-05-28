Томский гарнизонный суд вынес решение о конфискации автомобиля

Военный отказался проходить медосвидетельствование, когда его остановили в Кузбассе

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, которого несколько раз останавливали пьяным за рулем. Ранее мужчине было вынесено административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В марте его остановили за рулем «Мицубиси Лансер» в поселке Яшкино Кемеровской области. Военный отказался от процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил наказание — штраф в размере двухсот тысяч рублей с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, иномарка будет конфискована в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

