Томский гарнизонный суд вынес решение о конфискации автомобиля

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, которого несколько раз останавливали пьяным за рулем. Ранее мужчине было вынесено административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В марте его остановили за рулем «Мицубиси Лансер» в поселке Яшкино Кемеровской области. Военный отказался от процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд назначил наказание — штраф в размере двухсот тысяч рублей с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Кроме того, иномарка будет конфискована в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
