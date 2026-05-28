В Томской области 28 мая воздух прогреется до +28°С

Сегодня в области будет теплее, чем в Томске Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томской области в последний четверг мая, в области местами возможны кратковременные дожди и грозы. В Томске день пройдет без существенных осадков, прогнозируют синоптики ЦГМС.

Ветер восточный, местами порывы будут достигать до 16 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +23…+28 градусов. На северо-востоке региона будет прохладнее: +16…+21°С.

В Томске столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

В пятницу и субботу, 29 и 30 мая, сильной жары в регионе синоптики не прогнозируют.

