В Томске полиция задержала четырех участников уличной драки

Сотрудники полиции Кировского района Томска пресекли массовую драку, произошедшую поздно вечером 26 мая 2026 года. Как сообщили в ведомстве, сигнал о конфликте поступил в дежурную часть около 23:46. Сообщалось о потасовке возле дома № 14 по улице Федора Лыткина.

На место происшествия незамедлительно выехали наряды ППС. Правоохранители установили участников конфликта и доставили четверых нарушителей общественного порядка в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности и местонахождение остальных участников инцидента, а также выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Полиция напоминает гражданам о недопустимости нарушения общественного порядка и предупреждает об ответственности за хулиганские действия.

