В Томске на три дня закрывают движение транспорта на участке Киевской

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП
В Томске объявлено о закрытии движения транспорта на участке улицы Киевской. Ресурсоснабжающая организация с четверга, 28 мая, приступает к ремонту тепломагистрали под проезжей частью.
Работы запланированы у дома № 9А на улице Киевской. До 24.00 субботы, 30 мая, будет перекрыто движение транспорта на участке между улицами Сибирской и Лебедева.
До понедельника, 1 июня, в этом же районе закрыт для движения участок улицы Никитина между проспектом Комсомольским и улицей Новгородской.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области почтальона приняли за мошенницу и грубо оскорбили
Томская полиция ищет автомобилиста, который дважды сбил бездомную собаку
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru