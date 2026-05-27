В Томске на три дня закрывают движение транспорта на участке Киевской

Киевскую закрывают до субботы включительно Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено о закрытии движения транспорта на участке улицы Киевской. Ресурсоснабжающая организация с четверга, 28 мая, приступает к ремонту тепломагистрали под проезжей частью.

Работы запланированы у дома № 9А на улице Киевской. До 24.00 субботы, 30 мая, будет перекрыто движение транспорта на участке между улицами Сибирской и Лебедева.

До понедельника, 1 июня, в этом же районе закрыт для движения участок улицы Никитина между проспектом Комсомольским и улицей Новгородской.

