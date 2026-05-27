Атакуют через ребенка: Внезапный интерес юных томичей к картам и гаджетам — тревожный сигнал

Дети стали разорять мам и пап, делая переводы ночью под диктовку мошенников из игрового чата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если сын или дочь вдруг начали активно интересоваться телефонами родителей, банковскими картами или просить дать гаджет «на минутку», это должно насторожить взрослых томичей. Такое поведение детей, как рассказали 27 мая в киберполиции, часто говорит не просто о любопытстве. Регулярно несовершеннолетние поддаются давлению злоумышленников, которые дистанционным способом крадут деньги у россиян.

В одном из последних случаев, по данным ведомства, мошенники вышли на ребенка в игровом сообществе и пообещали денежный приз. Ребенка уговорили воспользоваться родительскими телефонами и банковскими приложениями, чтобы якобы получить поощрение. Ночью, втихую, школьник тайком взял устройства и под диктовку незнакомцев выполнил несколько переводов. В результате родители лишились и личных сбережений, и кредитных средств.

Подобные схемы продолжают строить на социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости. Детям разного возраста обещают подарки, бонусы, альтернативную валюту. Затем юных томичей постепенно втягивают в совершение финансовых операций, объясняя это «технической необходимостью» или «проверкой».

«Мошенники все чаще рассматривают несовершеннолетних как отдельную уязвимую аудиторию. Атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребенка, который имеет физический доступ к устройствам, банковским картам и кодам подтверждения», — предупредили в киберполиции.

Взрослых людей призвали не оставлять разблокированные гаджеты без присмотра. Порекомендовали объяснять дочерям и сыновьям, что нельзя совершать финансовые операции по просьбе незнакомцев. Важно следить за резкой сменой поведения детей, скрытностью при использовании телефонов и за ночной активностью в мессенджерах.

Ранее «КП-Томск» писала об аресте местных владельцев сим-боксов, преступники превратили квартиры в подпольные колл-центры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для американцев Москва — город в штате Огайо»: томская разведчица Вавилова сравнила культурные коды США и России

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru