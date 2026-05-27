Томским родителям напомнили правила безопасности детей в летних лагерях

Специалисты по детской безопасности рекомендуют томским родителям заранее обсудить с ребенком правила поведения в летнем лагере

В преддверии календарного лета в Томской области активизируется подготовка к летней оздоровительной кампании. Тысячи школьников отправятся в загородные и пригородные лагеря, где безопасность детей становится приоритетной задачей для родителей и организаторов отдыха. В региональном МЧС родителям напомнили о правилах безопасного пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

Эксперты по детской безопасности рекомендуют начинать подготовку к лагерной жизни заблаговременно. Психологи и педагоги советуют в доверительной беседе обсудить с ребенком основные правила поведения, которые помогут избежать неприятных ситуаций в условиях коллективного проживания.

Ребенку важно понимать: он всегда должен находиться в зоне видимости воспитателя или вожатого. Если необходимо отлучиться — например, в медпункт или к другу из другого отряда — нужно обязательно предупредить взрослых. Выход за территорию лагеря без сопровождения сотрудников строго запрещен, это правило касается даже подростков.

Особое внимание стоит уделить правилам питания и поведения на природе. Во время прогулок и экскурсий детям нельзя пробовать незнакомые ягоды, грибы или растения — даже если они выглядят аппетитно. При любом ухудшении самочувствия — головной боли, тошноте, повышении температуры — ребенок должен сразу обратиться к медицинскому работнику лагеря, не скрывая симптомов.

Пожарная безопасность — еще один важный аспект. Ребенку нужно объяснить: при появлении запаха гари или дыма необходимо немедленно сообщить вожатому или любому сотруднику лагеря. Самостоятельно пытаться ликвидировать возгорание категорически нельзя. Также стоит предупредить об опасности оголенных или свисающих проводов в зданиях и на территории: их нельзя трогать, о находке нужно сразу сообщить взрослым.

Отдельный блок правил касается безопасности на воде. Если в программе лагеря предусмотрены купание или прогулки на лодках, ребенок должен строго следовать указаниям инструкторов, не заплывать за буйки и не нырять в незнакомых местах.

Специалисты напоминают: доверительный разговор с ребенком перед отъездом снижает тревожность и помогает адаптироваться к новым условиям. Родителям рекомендуют дать с собой контакты для экстренной связи, кратко записать важные правила в памятку и обсудить алгоритм действий в нестандартных ситуациях.

Соблюдение простых норм безопасности позволяет сделать отдых в оздоровительном центре не только интересным, но и защищенным от непредвиденных рисков.

