В Томском районе автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

О состоянии женщины ничего не известно. Фото носит иллюстративный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 27 мая 2026 года в Томском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе при въезде в поселок Зональная Станция. Очевидцы рассказали о деталях ДТП в телеграмм-канале «Регион-70 Томск».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара пострадавшая осталась лежать на проезжей части без движения. Очевидцы и водитель немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Северчанин предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав

Сломанная рука и гангренозный аппендицит: врачи дважды помогли девочке из Казахстана, гостившей в Томске

