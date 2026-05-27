В Томской области «черный» лесоруб ответит в суде за ущерб природе

Ущерб лесному фонду превысил 650 тысяч рублей

Прокуратура Тегульдетского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Обвиняемым по делу проходит 41-летний житель одного из сельских населенных пунктов района. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Мужчине инкриминируется часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере, совершенная лицом с использованием служебного положения или в отношении особо ценных пород древесины.

По версии следствия, в период с января по март 2026 года сельчанин, не имея разрешительных документов, осуществил рубку хвойных и лиственных деревьев на территории Тегульдетского участкового лесничества. Противоправные действия причинили лесному фонду ущерб на сумму чуть менее 650 тысяч рублей.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Он частично возместил причиненный ущерб в размере 400 тысяч рублей. В оставшейся части прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании компенсации.

Для обеспечения возможной конфискации и исполнения гражданского иска наложен арест на имущество, использовавшееся при совершении преступления: трактор, телегу и две бензопилы. Также по инициативе надзорного ведомства арестован принадлежащий мужчине самосвал.

Уголовное дело передано в Тегульдетский районный суд Томской области для рассмотрения по существу. Приговор будет вынесен с учетом признания вины, частичного возмещения ущерба и иных обстоятельств дела.

Лесные ресурсы Томской области имеют особое экологическое и экономическое значение. Бесконтрольная вырубка наносит ущерб не только природе, но и экономике региона, лишая бюджет законных поступлений от лесопользования.

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru