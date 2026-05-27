Опасный нефтяной объект в Томской области опечатан в третий раз

Судебные приставы во время работы на объекте. Фото: ФССП России по Томской области

Судебные приставы Александровского района Томской области в третий раз приостановили деятельность опасного производственного объекта. Пункт подготовки и сбора нефти опечатан на 90 суток по решению суда.

В ходе выездной проверки инспекторы Ростехнадзора выявили на предприятии ряд серьезных нарушений законодательства о промышленной безопасности. Среди них — отсутствие средств индивидуальной защиты персонала, неисправная или отсутствующая аварийная сигнализация, недостаточное оснащение средствами контроля загазованности помещений.

Еще одним критическим нарушением стало отсутствие утвержденного технического регламента на технологические процессы подготовки и сбора нефти. Этот документ является обязательным для объектов I класса опасности и определяет порядок безопасной эксплуатации оборудования.

Протокол об административном правонарушении был передан на рассмотрение в суд. Изучив представленные доказательства, судья назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Решение вступило в законную силу.

На момент прибытия сотрудников отделения судебных приставов по Александровскому району на месторождение производственная площадка не функционировала: работники отсутствовали, подача нефти на пункт не осуществлялась. Тем не менее, приставы провели процедуру опечатывания: закрыты входы во все технологические помещения и ворота для въезда транспорта на территорию.

Примечательно, что это уже третий случай приостановления эксплуатации данного объекта по аналогичным основаниям. Ранее судебные приставы опечатывали пункт подготовки нефти в октябре 2024 года, мае 2025 года и ноябре 2025 года.

В отношении общества с ограниченной ответственностью введена процедура банкротства. Этот факт усложняет оперативное устранение выявленных нарушений и восстановление легальной деятельности предприятия.

Специалисты напоминают: объекты нефтедобычи относятся к категории повышенной опасности. Нарушения требований промышленной безопасности могут повлечь не только административную ответственность, но и техногенные аварии с угрозой для жизни персонала и экологии региона.

Работодатели обязаны обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, поддерживать в исправном состоянии системы аварийной сигнализации и контроля, а также иметь утвержденную техническую документацию на все технологические процессы. Контроль за соблюдением этих требований осуществляют надзорные ведомства в плановом и внеплановом порядке.

