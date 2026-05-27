Северчанин предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав

Мужчина до этого не смог сдать экзамен в ГИБДД

Прокуратура ЗАТО Северск утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя. Его будут судить за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения. Как сообщает надзорное ведомство, действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 327 УК РФ.

По версии следствия, северчанин не смог законно получить права из-за неоднократных провалов на практическом экзамене в автошколе. В отчаянии он обратился к знакомому с просьбой помочь. Приятель изготовил фальшивое удостоверение, которое мужчина использовал в апреле 2026 года. Подделка была выявлена, когда водитель предъявил документ инспектору ДПС при остановке автомобиля.

Уголовное дело направлено в Северский городской суд для рассмотрения по существу. Законодательство предусматривает строгую ответственность за использование заведомо подложных документов, предоставляющих специальные права.

