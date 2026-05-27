Россельхознадзор предупредил арендатора о зарастании сельхозземли

Участок в 2 гектара зарос растительностью, что нарушает требования земельного законодательства. Фото: Россельхознадзор

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушение земельного законодательства в Молчановском районе Томской области. В ходе мониторинга сельскохозяйственных угодий с использованием космических снимков и открытых информационных ресурсов инспекторы обнаружили сплошное зарастание земельного участка площадью два гектара.

Проблемная территория расположена в окрестностях села Могочино. По данным надзорного ведомства, земля сельскохозяйственного назначения заросла древесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о неисполнении арендатором обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона о государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

26 мая 2026 года арендатору земельного участка — физическому лицу — объявлено предостережение о недопустимости дальнейших нарушений. Специалисты предложили правообладателю принять меры по восстановлению плодородия почвы и вовлечению земли в хозяйственный оборот.

Для возвращения участка в сельскохозяйственное использование необходимо провести комплекс культуртехнических мероприятий: уборку древесно-кустарниковой растительности, вспашку, культивацию, боронование, дискование и другие виды работ. Эти действия позволят подготовить почву для посева культурных растений и предотвратить дальнейшую деградацию ценного ресурса.

Специалисты Россельхознадзора держат ситуацию на контроле. В случае бездействия со стороны арендатора возможно возбуждение дела об административном правонарушении с наложением штрафа и предписания об устранении нарушений.

Напомним, что земли сельскохозяйственного назначения требуют постоянного ухода и использования по целевому назначению. Заброшенные участки не только теряют плодородие, но и становятся источниками распространения сорных растений, вредителей и болезней, что негативно сказывается на соседних угодьях.

Своевременное проведение агротехнических мероприятий позволяет сохранить ценность сельхозземель для будущих поколений и обеспечить продовольственную безопасность региона. Правообладателям земельных участков рекомендуют регулярно обследовать свои владения и оперативно реагировать на признаки деградации или зарастания территорий.

