В Томске обеспечили безопасность крестного хода в День славянской письменности

Участники крестного хода на улицах Томска под охраной сотрудников Росгвардии. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии и полиции обеспечили общественный порядок во время проведения Общегородского крестного хода в Томске. Мероприятие прошло 24 мая 2026 года в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и было приурочено к памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Перед началом акции специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Ратник» обследовали места массового скопления людей на наличие взрывоопасных предметов. Непосредственно во время шествия безопасность участников обеспечивали сотрудники вневедомственной охраны совместно с коллегами из МВД.

Крестный ход возглавили митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет. Колонна, состоящая из представителей Томской епархии, общественных организаций, школьников, студентов и жителей города, проследовала от Богоявленского собора по улице Гагарина к Ново-Соборной площади. Шествие сопровождалось колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Завершилось мероприятие молебном у памятной плиты на месте бывшего Троицкого кафедрального собора. Верующие почтили память первоучителей славянских народов.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не зафиксировано.

