Томич завоевал золото международных соревнований по киокусинкай в Минске

Студент ТГУ Марк Колмагоров завоевал золото международных соревнований по киокусинкай. Фото: администрация Томской области

Студент Томского государственного университета, мастер спорта России Марк Колмагоров одержал победу на международных соревнованиях по киокусинкай в Минске. Турнир собрал 343 спортсмена из России, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Японии.

Томич выступал в мужской весовой категории до 85 килограммов и показал высокий уровень подготовки. В ходе соревнований ему удалось обойти соперников из разных стран и занять первое место на пьедестале. Подготовкой чемпиона занимается тренер Александр Ануфриев.

Киокусинкай — один из самых жестких видов единоборств, требующий не только физической силы и выносливости, но и стратегического мышления, умения контролировать эмоции в поединке. Победа на международном уровне подтверждает высокий статус томской школы карате и эффективность работы тренерского штаба.

В командном медальном зачете сборная России заняла первое место, опередив команды Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. Успех российских спортсменов на турнире в Минске стал результатом системной подготовки и сильного состава национальной сборной.

Специалисты отмечают: международные соревнования по киокусинкай служат важной площадкой для обмена опытом и повышения мастерства атлетов. Достижения томских спортсменов на таком уровне вдохновляют молодежь региона заниматься единоборствами и представлять область на престижных стартах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атакуют через ребенка: Внезапный интерес юных томичей к картам и гаджетам — тревожный сигнал

Северчанин предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru