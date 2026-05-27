В Томске объявили торги на ремонт водопровода на улице Сергея Лазо

В этом году запланирован ремонт 11 объектов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске ищут подрядчика для капитального ремонта водопроводной линии на улице Сергея Лазо. Средства на эти цели направлены из резерва, образовавшегося после проведения предыдущих торгов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы сэкономили на процедурах торгов около 50 миллионов рублей. Сейчас объявлены торги на ремонт еще одного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", пятого. Это водопроводная линия на Сергея Лазо. Завершить работы подрядчик должен будет до сентября», — рассказали в мэрии Томска.

Ранее планировалось направить 376 миллионов рублей на ремонт теплосетей на улицах Высоцкого, Сибирская, Кузнецова, а также водопровода на участке улицы Сибирской. Однако сэкономленные средства позволили включить в программу дополнительный объект.

В 2026 году власти привлекли рекордный объем финансирования для модернизации городских коммуникаций. Общая сумма федеральных средств и инфраструктурного кредита, одобренного на два года, составляет порядка 1 миллиарда рублей. В этом году запланирован ремонт 11 объектов, включая тепловые и водопроводные сети. К работе допускаются только проверенные подрядчики, ранее выполнявшие заказы без замечаний. Специалисты контролируют наличие необходимых материалов, техники и ход организации работ.

Помимо улицы Сергея Лазо, в текущем году предусмотрены работы на теплосети на улице Дзержинского, водопроводных сетях на улицах Красноармейской и Говорова, в Тимирязевском районе, а также на участках канализации в квартале от дома 69 по Комсомольскому проспекту до улицы Тверской и по улице Профсоюзной.

Степень износа коммунальных сетей в Томске остается высокой: в замене нуждаются около 80% теплосетей и 60% систем холодного водоснабжения. Реализация нацпроекта направлена на снижение аварийности и повышение надежности инфраструктуры.

