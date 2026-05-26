Серый красавец остался без хозяйки, без дома и даже без клички

Эти истории поражают и повторяются с ужасающей регулярностью: человек умер, а его питомцы остались жить запертыми в квартире под чьим-то редким присмотром. «Мы только за последнее время несколько таких адресов разгребли», — рассказывают «КП-Томск» местные зоозащитники, которым пришлось спасать животных после смерти хозяев. Очередная печальная история разворачивается прямо сейчас на Иркутском тракте.

В девятиэтажном многоквартирнике жила старушка — баба Алла (имя изменено). Она ежедневно кормила голубей. Любила животных. В феврале пенсионерка умерла, а в ее квартире остались пять кошек. Их, по словам соседей, стал иногда навещать племянник усопшей.

«Когда мы скидывались на похороны, оставались неизрасходованные 600 рублей, эти деньги отдали на корм для кошек нашей бабы Аллы. Потом я видела, что приходил ее племянник с целым пакетом — наверное, уже сам покупал еду животным. Но мужчина заявил, что с потеплением вывезет всех кошек в лес — «Пусть выживают». Бедные хвостатики», — говорит изданию одна из местных жительниц.

Соседи сострадают бедолагам, но к себе взять никто не может. В какой-то момент один из котов сбежал, стал жить в подъезде. Шикарный, серый, импозантный. Когда-то знавший любовь человека, но теперь никому не нужный. Его подкармливают, наливают воду. Пушистый красавец почти постоянно сидит под лестницей у лифта. Осторожничает, прячется, показывается людям крайне редко.

В любой момент осиротевшего бедолагу могут вышвырнуть на улицу

Этот питомец всегда был домашним, так что на улице вряд ли выживет. Тем боле в лесу. Поскольку уже целых три месяца за котом никто не ухаживал, он успел приболеть — выделения из глаз говорят о наличии инфекции. Впрочем, животное по-прежнему активно, иногда устраивает вылазки «к себе» — на «родной» второй этаж, прыгает на подъездное окно и какое-то время сидит там, тоскуя.

Услышав очередную грустную историю, волонтер Наталья призналась, что все известные ей передержки уже заняты животными. Женщина позвонила нескольким знакомым, приютить кота так никто и не согласился.

«У меня и у самой дома несколько животных, уже просто некуда брать. Вот на днях еще и целую коробку котят подкинули, кошмар какой-то. Практически новорожденные, еще глазки не до конца открылись. Нянчимся, на грелочки положили. Ну вот куда их девать?», — сказала Наталья и в качестве доказательства прислала фото маленьких пушистых комочков — таких же чудесных, как серый котик, и таких же никому не нужных.

Малыши-подкидыши. Фото предоставила зоозащитница Наталья

«Что касается обещания мужчины вывезти кошек в лес — есть статья о жестоком обращении с животными. Мы тогда подадим заявление и будут разбирательства, пусть наказывают за такое. В лес кошек ни в коем случае нельзя увозить», — добавила Наталья.

В сообществе «Открыто сердце» во «ВКонтакте» зоозащитница опубликовала пост о коте с Иркутского. В комментариях томичи возмутились тому, что пенсионеры не прописывают в завещаниях обязанность наследников ухаживать за оставшимися питомцами.

«Каждый раз одно и то же: люди умирают разные, а родственники как будто одни и те же у всех», «Почему бабушки не пишут завещание с условием ухода за животными?», «Поражает просто отношение «родственничков» к тем, кого любил их близкий человек», «Должно быть так, чтобы бабушка сказала: если выкинете, то в ад навсегда пойдете и беды в жизни будут, обязаны последнюю волю исполнять. А вообще детей с детства нужно учить жить по совести, по-Божески», «Я тоже считаю, что надо уже вводить такую практику. Чипировать животное, чтобы исключить подмену, и включать в завещание пожизненный уход и содержание животных», «Промойте ему глазки, возьмите домой. Что, среди соседей ни одного человека, одни нелюди?», — написали томичи в зоозащитном аккаунте.

Среди комментаторов тоже не отыскалось того, кто бы приехал и забрал себе тоскующего осиротевшего кота.

