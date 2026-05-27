Родственники героев СВО из Томской области отправились в тур по Сибири на поезде

Акция проходит при поддержке фонда «Защитники Отечества». Фото: Администрация Томской области

Делегация из Томской области, состоящая из родственников участников специальной военной операции, а также членов семей погибших и пропавших без вести бойцов, начала путешествие по городам Сибири. Как сообщает администрация региона, поездка проходит на специальном поезде в рамках проекта «Своих не бросаем!».

Инициативу реализуют холдинг «РЖД», государственный фонд «Защитники Отечества» и Министерство обороны РФ. Маршрут разработан при участии аппарата полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе. Путешествие организовано в формате «поезд-отель»: участники размещаются в современных купейных вагонах. В пути с ними постоянно находятся координаторы, психологи, врачи и анимационная команда. В городах остановки для гостей подготовлены экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы.

Полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев отметил, что первый пилотный проект «Сибирь здесь» в 2024 году уже принимал семьи участников спецоперации. Он выразил удовлетворение тем, что сибирский маршрут получил развитие в новом проекте, и регион снова встречает дорогих гостей.

От Томской области в туре участвуют родственники героев из Томска, Северска, а также Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов.

Подобные поездки направлены на социальную поддержку семей военнослужащих и предоставление возможности для отдыха и восстановления сил.

