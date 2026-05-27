Томские врачи дважды помогли юной пациентке из Казахстана

Ребенку сначала вылечили руку, а затем удалили аппендикс. Фото: БСМП №2

Врачи томской Больницы скорой медицинской помощи №2 за непродолжительное время дважды сумели оказать профессиональную помощь девочке, приехавшей в гости в Томск.

По информации Департамента здравоохранения Томской области, Дарина — так зовут гостью из Казахстана — вместе с родителями готовилась к отъезду домой и внезапно сломала руку. Произошло это дома. Дарина перед отъездом показывала танцевальный номер родственникам, села на пол, оперлась на руку,так произошел сложный перелом в двух местах со смещением.

В БСМП №2 девочке провели операцию в рамках оказания экстренной помощи — металлоостеосинтез. В руку юной танцовщице установили спицы. Неделю она находилась под наблюдением врачей, затем пациентку выписали с условием, что через некоторое время она вернется, чтобы снять гипс и убрать спицы.

Девочка, ее мама и папа вновь приехали в Томск. Дарину планировалось госпитализировать для удаления металлоконструкций из руки, однако ситуация сложилась иначе. Ребенка привезли в БСМП №2 по скорой с жалобами на боли в животе.

Врачи диагностировали гангренозный аппендицит, местный перитонит. Пациентке сначала удалили аппендикс, а затем извлекли спицы из руки.

«Уверены, что Дарина продолжит успешно заниматься танцами, а «до свадьбы» у нас не просто все заживет, а даже напрочь забудется!», — отметили родители девочки. Юную пациентку уже выписали из томской больницы.

