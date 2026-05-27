Томский хирург впервые в Конго провел операции по пересадке нервов

Томский хирург Андрей Байтингер работает в клинике Демократической Республики Конго

Томский микрохирург Андрей Байтингер впервые в истории Демократической Республики Конго выполнил операции по перемещению нервов. Как сообщает пресс-центр международной миссии Екатерины Глок, вмешательства были проведены двухлетней девочке и семилетнему мальчику, страдающим от акушерского паралича (паралича Дюшена-Эрба).

Российские врачи находились в стране с 1 по 14 мая 2026 года в составе благотворительной миссии. Основной целью поездки была оказание помощи беженцам, пострадавшим от боевых действий на границе с Руандой. В делегацию вошли 10 специалистов из России.

У двухлетней пациентки из-за осложненных родов было повреждено плечевое сплетение, что привело к параличу мышц, отвечающих за сгибание локтя. Во время операции в Киншасе Андрей Байтингер переместил нерв из области ребер в зону плеча, чтобы восстановить функцию руки. Позднее аналогичное уникальное для региона вмешательство хирург выполнил в городе Кисангани семилетнему пациенту. Обе операции стали не только спасением для конкретных детей, но и важной обучающей практикой для конголезских коллег.

Помимо сложных реконструктивных вмешательств, томский специалист провел операцию по декомпрессии срединного нерва, вел неврологические приемы и выполнил ряд лечебных блокад при болевых синдромах. Всего за две недели российская команда провела 27 операций, оказала 556 консультаций, приняла трое родов и обучила 70 местных медицинских работников.

«Мы уехали как раз за пару дней до того, как объявили эпидемию Эболы. Мы улетели и через два или три дня ВОЗ объявила [о вспышке], мы не попали ни в какую инфекционную ловушку», — рассказал Андрей Байтингер.

Гуманитарная ситуация в ДР Конго остается тяжелой на фоне продолжающегося конфликта с повстанческим движением М23 на востоке страны. Несмотря на подписание предварительных мирных соглашений в 2025 году, боевые действия периодически возобновляются, что требует постоянной поддержки международного медицинского сообщества.

