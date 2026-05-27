Минкультуры разрешило строить центр самбо в исторической части Томска

Строительство центра самбо на улице Карла Маркса в Томске возобновится после снятия правовых ограничений. Министерство культуры РФ согласовало поправки, позволяющие вести работы на участке возле спорткомплекса «Юность». Об этом сообщили региональные власти.

Проект был заморожен в 2024 году из-за вступления в силу приказа Минкультуры об утверждении границ исторического поселения федерального значения. Документ вводил строгие запреты на снос и реконструкцию объектов культурного наследия, что сделало невозможным выполнение условий контракта для подрядчика, занимавшегося проектированием.

По его словам, корректировка приказа носит точечный характер и касается исключительно данного земельного участка. Обновленный документ официально вступит в силу 30–31 мая, после чего проектировщики немедленно приступят к работе.

Городские и областные власти ранее неоднократно указывали на необходимость доработки охранных требований, которые затрудняли развитие инфраструктуры Томска. Согласование поправок стало результатом длительных переговоров с федеральным ведомством.

