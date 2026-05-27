Томск получил около миллиарда рублей на замену коммунальных сетей

В этом благоустроительном сезоне в Томске ужесточен контроль за коммунальными раскопками

Томск в 2026 году получил рекордное финансирование — около миллиарда рублей — на ремонт и замену тепловых и водопроводных сетей. Средства городу выделены по нацпроекту и инфраструктурному кредиту. В порядок предстоит привести одиннадцать объектов, сообщило издание «Аргументы и Факты — Томск» со ссылкой на мэра областного центра.

Подрядчиков, которые заходят на объекты, предупреждают о жестком контроле: город будет проверять наличие материалов, техники и то, как организованы работы. Важный нюанс — сроки отключения ресурсов на время ремонта.

В этом благоустроительном сезоне в Томске ужесточен контроль за коммунальными раскопками. Специальной созданная городская административная комиссия будет привлекать к ответственности юрлиц.

