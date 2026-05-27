Работающие томичи с двумя детьми смогут вернуть часть НДФЛ

Выплаты для каждой семьи будут рассчитываться индивидуально

Отделение Социального фонда России по Томской области начало прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей. Право на компенсацию имеют граждане, воспитывающие двух и более детей и уплатившие НДФЛ в 2025 году. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Семья получит разницу между фактически уплаченным подоходным налогом и суммой, которая получилась бы при расчете по ставке 6%. Например, если сотрудник платил НДФЛ по стандартной ставке 13%, компенсация составит 7% от налогооблагаемой базы.

«Эта мера рассчитана на семьи с невысоким доходом», — подчеркнул управляющий региональным отделением СФР Дмитрий Мальцев. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов. Для южных районов области этот порог составляет 25 624,5 рубля, для северных территорий — 28 179 рублей. Также действуют ограничения по имуществу, аналогичные тем, что применяются для единого пособия.

Дети должны быть не старше 18 лет, а в случае очного обучения — до 23 лет. Заявитель и дети обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать в стране. Важное условие — отсутствие задолженности по алиментам. Подать заявление может только тот родитель, который работал и платил налоги в отчетном году. При этом оба родителя могут получить выплату независимо от семейного статуса.

Проверить свое право на выплату можно самостоятельно. Для этого нужно сложить общий доход всех членов семьи за прошлый год, разделить на 12 месяцев и на количество человек. Если в семье из четырех человек работает только один супруг с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, среднедушевой доход составит 25 тысяч рублей. Это ниже порога для южных районов, значит, отец сможет претендовать на выплату. При годовом доходе 1,2 миллиона рублей уплаченный НДФЛ составит 156 тысяч рублей. Налог по ставке 6% составил бы 72 тысячи рублей. Разница в 84 тысячи рублей и будет суммой выплаты.

Заявления принимаются до 30 сентября через портал Госуслуг, в клиентских службах Социального фонда или в многофункциональных центрах.

