Участок улицы Никитина в Томске закрыт для движения до 1 июня

Повернуть с Комсомольского на Никитина до начала следующей недели будет невозможно Фото: Елена Белоусова.

Во вторник, 26 мая, в Томске для движения транспорта закрыли участок Никитина. Ресурсоснабжающая организация будет ремонтировать тепломагистраль, расположенную под проезжей частью.

Работы идут у дома № 97 по улице Никитина. Транспорт не сможет проехать между проспектом Комсомольским и улицей Новгородской. Искать пути объезда автомобилистам предстоит до вечера понедельника, 1 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участок улицы Дзержинского в Томске будет пешеходным до конца июля

Рядом с пунктами сдачи ЕГЭ в Томской области стройки и ремонт поставят на паузу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru