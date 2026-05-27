В Томской области почтальона приняли за мошенницу и грубо оскорбили

Почтальон принесла в дом пенсию и стала мишенью для оскорблений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Александровском районе Томской области прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление почтальона. В ведомство обратилась 68-летняя женщина, которая трудится на почте.

В апреле сотрудница разносила по домам пенсию. На очередном адресе в гостях у пенсионера была женщина, которая решила, что почтальон — это мошенница. Сотруднице почты пришлось выслушать в свой адрес оскорбления в грубой нецензурной форме со стороны гостьи пенсионера.

Прокуратура района возбудила в отношении обидчицы дело об административном правонарушении, агрессивную даму оштрафовали на три тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +28°С придет в Томскую область в последний четверг мая

В Томске в честь Дня города организуют ночной забег

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru