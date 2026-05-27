В Томской области почтальона приняли за мошенницу и грубо оскорбили

В Александровском районе Томской области прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление почтальона. В ведомство обратилась 68-летняя женщина, которая трудится на почте.
В апреле сотрудница разносила по домам пенсию. На очередном адресе в гостях у пенсионера была женщина, которая решила, что почтальон — это мошенница. Сотруднице почты пришлось выслушать в свой адрес оскорбления в грубой нецензурной форме со стороны гостьи пенсионера.
Прокуратура района возбудила в отношении обидчицы дело об административном правонарушении, агрессивную даму оштрафовали на три тысячи рублей.
