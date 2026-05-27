В Томске в честь Дня города организуют ночной забег

В забеге могут принять участие юные томичи

В областном центре вечером 6 июня впервые состоится забег «Томские огни» (0+). По информации городских властей, пробежка по вечернему Томску станет одним из мероприятий, посвященных Дню города.

В 21.00 километровый забег пробегут дети. В 21.30 стартуют атлеты, готовые пробежать десять километров. Последними стартуют бегуны, выбравшие пятикилометровый отрезок дистанции.

По данным на 27 мая, на сайте мероприятия зарегистрировались 377 участников.

Участники десятикилометрового забега стартуют на Новособорной площади, двинутся в сторону улицы Беленца, оттуда вернутся к месту старта, далее побегут до Учебной и вновь вернутся на главную площадь города.

Для взрослых забегов требуется медсправка, в которой должно быть указано, что ее обладатель допущен к участию в соревнованиях по бегу. Участниками детского забега могут стать юные томичи и гости города в возрасте от 0 до 11 лет.

Свое 422-летие Томск отметит в первые выходные июня

