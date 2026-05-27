Жара до +28°С придет в Томскую область в последний четверг мая

Похолодания в ближайшие дни томичи могут не опасаться Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 28 мая. Будет жарко. Ожидается переменная облачность, в области — местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. На северо-востоке региона будет прохладнее: +16…+21°С.

В Томске осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит +11…+13°С, днем +25…+27 градусов.

Из-за жары в регионе в период с 28 мая по 1 июня по области ожидается высокая пожароопасность (4 класс) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

