Жара до +28°С придет в Томскую область в последний четверг мая

Фото: Елена Белоусова.
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 28 мая. Будет жарко. Ожидается переменная облачность, в области — местами кратковременные дожди и грозы.
Ветер восточный, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. На северо-востоке региона будет прохладнее: +16…+21°С.
В Томске осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит +11…+13°С, днем +25…+27 градусов.
Из-за жары в регионе в период с 28 мая по 1 июня по области ожидается высокая пожароопасность (4 класс) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс).
