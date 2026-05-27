Под Томском асфальтируют дорогу на участке Михайловка — Александровское — Итатка

Рабочие укладывают выравнивающий слой дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт проезжей части продолжается на автодороге Михайловка – Александровское – Итатка, под Томском. По информации областных властей, участок протяженностью 3,5 километра благоустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Уже завершены демонтажные работы, сейчас рабочие укладывают выравнивающий слой дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси. Далее будет уложен верхний слой покрытия. В планах — укрепление обочин и ремонт остановки общественного транспорта. На проезжей части установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

В этом году по нацпроекту на этой же дороге отремонтируют еще 8,8 километров между населенными пунктами Малиновка и Александровским.

