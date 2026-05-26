НовостиОбщество26 мая 2026 16:56

В Томской области сорвались аукционы на кредиты в 4 млрд рублей

Регион не нашел банков для покрытия дефицита бюджета
Екатерина Сафонова
Причиной отмены торгов стало отсутствие заявок от финансовых организаций

Томской области не удалось привлечь заемные средства для финансирования дефицита бюджета и обслуживания госдолга. Как сообщает «Коммерсант», департамент финансов региона признал несостоявшимися три из четырех аукционов на право предоставления возобновляемой кредитной линии.

Речь шла о контрактах на общую сумму более 4 миллиардов рублей: два лота по 337,8 миллиона рублей и еще два — на 475,1 миллиона рублей. Кредиты планировалось получить на сроки 730 и 1020 календарных дней. Процентная ставка определялась как плавающая — на уровне ключевой ставки ЦБ РФ на дату первой выдачи плюс надбавка.

Причиной отмены торгов стало отсутствие заявок от финансовых организаций. Бюджет Томской области на 2026 год утвержден с доходами 127,21 миллиарда рублей и расходами 127,44 миллиарда рублей, что предполагает дефицит в 230 миллионов рублей.

В региональном финансовом ведомстве не исключают проведения повторных процедур размещения кредитных линий. Эксперты отмечают, что высокие процентные ставки и жесткие требования к заемщикам делают региональные займы менее привлекательными для банков в текущих экономических условиях.

