В Томской области сорвались аукционы на кредиты в 4 млрд рублей

Томской области не удалось привлечь заемные средства для финансирования дефицита бюджета и обслуживания госдолга. Как сообщает «Коммерсант», департамент финансов региона признал несостоявшимися три из четырех аукционов на право предоставления возобновляемой кредитной линии.

Речь шла о контрактах на общую сумму более 4 миллиардов рублей: два лота по 337,8 миллиона рублей и еще два — на 475,1 миллиона рублей. Кредиты планировалось получить на сроки 730 и 1020 календарных дней. Процентная ставка определялась как плавающая — на уровне ключевой ставки ЦБ РФ на дату первой выдачи плюс надбавка.

Причиной отмены торгов стало отсутствие заявок от финансовых организаций. Бюджет Томской области на 2026 год утвержден с доходами 127,21 миллиарда рублей и расходами 127,44 миллиарда рублей, что предполагает дефицит в 230 миллионов рублей.

В региональном финансовом ведомстве не исключают проведения повторных процедур размещения кредитных линий. Эксперты отмечают, что высокие процентные ставки и жесткие требования к заемщикам делают региональные займы менее привлекательными для банков в текущих экономических условиях.

