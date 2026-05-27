В полицию обратился представитель магазина Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Посетитель магазина в Томском районе пронес мимо кассы четырнадцать смарт-часов и одиннадцать пар беспроводных наушников. В полицию с заявлением о краже обратился представитель торговой точки. Найти предполагаемого преступника помогли записи с камер видеонаблюдения и обход ломбардов.

В одной из скупок полицейские нашли часть товара, похищенного из магазина. Был задержан ранее судимый житель поселка Зональная станция 1975 года рождения.

В Томском районе мужчина не заплатил в магазине за гаджеты. Видео: УМВД России по Томской области

Мужчина пояснил, что часть украденного продал случайным прохожим, что-то сдал в ломбард, деньги истратил. В УМВД по Томской области уточнили, что часть украденной техники возвращена в магазин, судьба остальных гаджетов устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Томском асфальтируют дорогу на участке Михайловка — Александровское — Итатка

В Томске в ночь на 27 мая в ДТП погиб водитель электровелосипеда

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru