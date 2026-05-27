В Томске в ночь на 27 мая в ДТП погиб водитель электровелосипеда

Авария со смертельным исходом произошла в Томске в ночь на среду, 27 мая.
По данным Госавтоинспекции региона, 27 мая, около 1.37, столкнулись «Хендай Солярис» и электровелосипед. Иномаркой управлял 18-летний томич, на электровелосипеде передвигались двое мужчин — 22-х и 23-х лет. На месте столкновения погиб 22-х летний горожанин, который управлял двухколесным транспортным средством; ранен пассажир электровелосипеда, его отвезли в больницу.
ДТП произошло в районе дома 217, на проспекте Ленина, в нескольких метрах от пересечения с улицей Бердской.
За последние несколько часов в Томской области произошло несколько дорожных инцидентов с участием мотоцикла, мопеда и электровелосипеда.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru