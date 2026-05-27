В Томске в ночь на 27 мая в ДТП погиб водитель электровелосипеда

За рулем иномарки, столкнувшейся с велосипедом, находился мужчина в возрасте 18 лет. Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции Томской области

Авария со смертельным исходом произошла в Томске в ночь на среду, 27 мая.

По данным Госавтоинспекции региона, 27 мая, около 1.37, столкнулись «Хендай Солярис» и электровелосипед. Иномаркой управлял 18-летний томич, на электровелосипеде передвигались двое мужчин — 22-х и 23-х лет. На месте столкновения погиб 22-х летний горожанин, который управлял двухколесным транспортным средством; ранен пассажир электровелосипеда, его отвезли в больницу.

ДТП произошло в районе дома 217, на проспекте Ленина, в нескольких метрах от пересечения с улицей Бердской.

За последние несколько часов в Томской области произошло несколько дорожных инцидентов с участием мотоцикла, мопеда и электровелосипеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томском районе мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком

В Стрежевом подросток на мопеде столкнулся с автомобилем

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru