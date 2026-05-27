В зоопарке при томской шашлычной держат медведей, волков и оленей

Природоохранная прокуратура через суд добивается закрытия зоопарка при кафе-шашлычной «Гоар». Фото: Прокуратура Томской области

Томская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, какие животные содержатся в зоопарке при кафе-шашлычной на выезде из Томска. На территории, прилегающей к точке общепита, размещены клетки и загон, в которых содержатся два бурых медведя, два волка и десять пятнистых оленей.

Установлено, что у владельца животных нет лицензии на их использование в культурно-зрелищных целях, нет и прав на землю, на которой размещен зоопарк. Кроме того, имеется вступившее в законную силу судебное решение об освобождении земельного участка от клеток и загона.

Природоохранная прокуратура требует конфисковать животных у собственника и передать их в место, которое определит орган государственного экологического надзора. Сейчас иск находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска.

В 2015 году около шашлычной произошло ЧП. Нетрезвая молодая женщина перелезла через ограждение к клетке с медведем, чтобы покормить животное. Хищник оторвал руку женщине по плечевой сустав. Тогда события в Томске прокомментировал дрессировщик Эдгар Запашный. Представитель известной цирковой династии сказал, что женщину ему не жалко, а животное ни в чем не виновато.

