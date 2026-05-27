В Томском районе ночью более трех часов тушили огонь в жилом доме

В Томском районе в ночь на среду, 27 мая, произошел пожар. В деревне Николаевка загорелся жилой дом и надворные постройки. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 2.42 ночи.
В региональном управлении МЧС отметили, что в результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, частично обгорели стены. От огня пострадали надворные постройки. Люди не пострадали.
Чтобы потушить пламя, потребовалось более трех часов. Время ликвидации пожара — 5.50 утра. На месте происшествия работали пятнадцать огнеборцев. Общая площадь, пройденная огнем, составила 223 квадратных метра.
В МЧС уточнили, что причина пожара еще не установлена и одновременно рекомендовали не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские врачи дважды помогли юной пациентке из Казахстана
В Томской области мужчина отдал мошенникам 350 тысяч рублей за мини-трактор
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru