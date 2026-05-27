В Томской области мужчина отдал мошенникам 350 тысяч рублей за мини-трактор

Новый случай мошенничества при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. По данным полиции региона, аферисты обманули жителя Колпашева.
Мужчина в сети обратил внимание на предложение о продаже мини-трактора и заполнил анкету. Позже, через мессенджер, с ним связался человек, назвавший себя менеджером отдела продаж. Он прислал ссылки на разные варианты тракторов и на сопутствующие товары.
Житель Колпашева выбрал подходящую ему технику, получил электронный договор купли-продажи и оплатил полную стоимость товара. Мини-трактор на север Томской области так и не приехал, продавцы перестали отвечать на звонки и сообщения. Мужчина обратился в полицию.
Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru