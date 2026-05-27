В Томской области мужчина отдал мошенникам 350 тысяч рублей за мини-трактор

К покупателю оплаченный трактор не приехал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай мошенничества при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. По данным полиции региона, аферисты обманули жителя Колпашева.

Мужчина в сети обратил внимание на предложение о продаже мини-трактора и заполнил анкету. Позже, через мессенджер, с ним связался человек, назвавший себя менеджером отдела продаж. Он прислал ссылки на разные варианты тракторов и на сопутствующие товары.

Житель Колпашева выбрал подходящую ему технику, получил электронный договор купли-продажи и оплатил полную стоимость товара. Мини-трактор на север Томской области так и не приехал, продавцы перестали отвечать на звонки и сообщения. Мужчина обратился в полицию.

Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вещи и принтер обгорели во время пожара в томской квартире

В Томске в ночь на 27 мая в ДТП погиб водитель электровелосипеда

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru