В Томском районе мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком

Место столкновения мотоцикла и грузового автомобиля на объездной дороге Томска. Фото: УМВД России по Томской области

На объездной дороге Томска столкнулись мотоцикл «Сузуки» и грузовик «Хово». Как сообщили в Госавтоинспекции, 28-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован для осмотра. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Авария произошла 26 мая 2026 года около 18 часов 20 минут на автомобильной дороге «Объездная города Томска». По предварительным данным, произошло столкновение двух попутных транспортных средств. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и просят откликнуться очевидцев ДТП — информация поможет восстановить полную картину происшествия. За помощью в установлении деталей аварии можно обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, дом 198/1, первый этаж, кабинет 103, или по телефону 8 (3822) 795-254.

В Госавтоинспекции напоминают водителям мототранспорта о необходимости соблюдения скоростного режима и правил маневрирования — это поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах региона.

