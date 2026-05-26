В Стрежевом подросток на мопеде столкнулся с автомобилем

Двое детей травмированы в результате ДТП. Фото: УМВД России по Томской области

Сегодня, 26 мая, около 19:30 на улице Коммунальной, 40, в городе Стрежевом 14-летний водитель мопеда, осуществляя поворот налево на прилегающую территорию, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Теана». После удара иномарка съехала в кювет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Томской области, в результате происшествия 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка мопеда получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетние двигались без шлемов и защитной экипировки.

Госавтоинспекция напоминает: строго контролируйте, чтобы дети не садились за руль транспортных средств без соответствующего права управления и всегда использовали защитную экипировку. Это поможет избежать трагедий на дороге.

