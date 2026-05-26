Плавучая поликлиника осмотрела более 400 пациентов в глубинке Томской области

Врачи «Плавучей поликлиники» проводят осмотр пациента в одном из сел Каргасокского района. Фото: департамент здравоохранения Томской области

С начала экспедиции врачи «Плавучей поликлиники» провели осмотр 408 пациентов, в том числе 62 детей. Как сообщили в департаменте здравоохранения Томской области, медики уже посетили пять населенных пунктов: Могочино, Напас, Молодежный, Неготка, Киевский.

За время работы специалисты выполнили 2 738 исследований. В программу обследования вошли ЭКГ, спирометрия, УЗИ, анализ крови, измерение внутриглазного давления. Сельчан также консультировали врачи узкого профиля, которые корректировали лечение пациентов с хроническими заболеваниями.

«Погода позволяет нам следовать графику без отклонений. Пациенты обращаются по различным нозологиям: с заболеваниями дыхательной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем, с хирургическими, неврологическими, офтальмологическими, эндокринологическими и гинекологическими болезнями», — рассказал главный врач «Плавучей поликлиники» Евгений Шляпников.

По результатам обследования пациенты, нуждающиеся в стационарной помощи, были направлены в медицинские учреждения Томска в плановом или неотложном порядке.

27 мая команда приступает к работе в поселке Новый Васюган Каргасокского района, где прием продлится два дня. График следования теплохода опубликован на официальном ресурсе проекта.

Проект «Плавучая поликлиника» реализуется департаментом здравоохранения Томской области и Городской клинической больницей № 1 в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

