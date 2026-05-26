В Томской области владельцев птицы предупредили о рисках птичьего гриппа

Птичий грипп является особо опасным заболеванием для всего поголовья

Специалисты ветслужбы региона призывают жителей покупать домашнюю птицу только при наличии ветеринарных документов. Как сообщает официальный телеграм-канал Томского районного ветеринарного управления, приобретение кур, уток, гусей без сопроводительных справок — один из главных факторов риска распространения опасной инфекции.

«Не приобретайте птицу „с рук", на стихийных рынках или по объявлениям без подтверждения благополучия хозяйства. Это может привести к заносу опасных заболеваний на ваше подворье», — предупреждают специалисты.

Эксперты рекомендуют жителям области покупать птицу только у проверенных продавцов, всегда проверять наличие ветеринарных документов, не допускать контакта домашней птицы с дикой, соблюдать чистоту в местах содержания и при первых признаках болезни сразу обращаться к ветеринарным специалистам. Все эти меры, отмечали в управлении, помогают снизить риск заражения.

Птичий грипп остается опасным инфекционным заболеванием, способным быстро распространяться и наносить серьезный ущерб частным и фермерским хозяйствам. Ветеринарная служба подчеркивает: защитить птицу и предотвратить эпидемию можно только совместными усилиями владельцев подворий.

