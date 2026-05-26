Жителям Томской области советуют отказаться от кофеина за десять часов до сна

Одна бессонная ночь сделает следующий день невыносимым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие взрослые люди испытывают проблемы со сном: кто-то тяжело и долго засыпает, кто-то просыпается среди ночи и не может уснуть. Издание mosaica.ru подсказало несколько лайфхаков, которые позволят легко уснуть и не чувствовать себя разбитым и измученным после бессонной ночи.

Чтобы к вечеру организм чувствовал себя расслабленно и спокойно, нужно плавно снижать активность в течение дня.

За десять часов до сна, то есть практически сразу после полудня, следует отказаться от от кофе и даже чая. Последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Если желудок будет работает, мозгу будет сложно отключиться.

За два часа до сна стоит прекратить любую физическую нагрузку, включая тренировки и генеральные уборки. За час до того, как голова опустится на подушку, стоит убрать подальше любые гаджеты. Последние шестьдесят минут перед сном лучше провести провести за чтением бумажной книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области летом будут работать двенадцать загородных лагерей для детей

Вечером 26 мая мусульмане Томской области начнут отмечать Курбан-байрам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru