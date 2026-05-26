Прокуратура и омбудсмен проверили колонию № 4 в Томске

Специализированная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Томской области совместно с региональным уполномоченным по правам человека провели проверку в исправительной колонии № 4. Цель визита — контроль за соблюдением уголовно-исполнительного законодательства и условий содержания осужденных. ОБ этом рассказали в прокуратуре региона.
Заместитель специализированного прокурора Александр Гелбутовский и омбудсмен Елена Карташова осмотрели территорию учреждения, посетили библиотеку и филиал больницы. В ходе обхода нарушений закона не выявлено.
Также представители надзорного ведомства и аппарата омбудсмена провели прием осужденных. Вопросы касались организации медицинской помощи и других аспектов отбывания наказания. Все обратившиеся получили разъяснения по интересующим их темам.
Совместные визиты в пенитенциарные учреждения региона проводятся на регулярной основе. Такая практика позволяет оперативно реагировать на обращения осужденных и контролировать соблюдение их законных прав.
Проверки с участием прокуратуры и уполномоченного по правам человека направлены на обеспечение законности в местах лишения свободы и создание условий для исправления осужденных.
