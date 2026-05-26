В конце весны-2026 на Родину в Томск заглянула известная разведчица-нелегал Елена Вавилова. Полковник в отставке, четверть века проработавшая в Канаде, Франции и США вместе с супругом Андреем Безруковым, выступила в их общей альма-матер — ТГУ. Целый час на одном дыхании сибиряки слушали рассказ землячки о жизни под чужими именами, о поисках стратегически важной информации для Кремля, о цене выбора и о том, что служить Родине можно в любой профессии. После лекции — наперебой задавали вопросы. Отдельно Елена побеседовала с корреспондентом «Комсомольской правдой — Томск».

В 2010 году ФБР провело масштабную операцию «Истории призраков». Арестовали сразу 10 нелегалов, которых предал коллега, завербованный американцами. Двое сыновей Елены и Андрея были шокированы, узнав, что в них течет русская кровь, а их мама и папа — не Трейси и Дональд, а разведчики под прикрытием. Позже задержанных на западе обменяли на 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, включая Сергея Скрипаля.

Мы не стали расспрашивать разведчицу, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством VI степени» и «За военные заслуги», о работе за границей — история известная и неоднократно публиковалась. Сегодняшнее эксклюзивное интервью — своего рода зеркало, отразившее менталитеты совершенно разных культур, поколений, а также восприятие прошлого, настоящего и будущего человеком с уникальным жизненным опытом. Подробные ответы Елены Вавиловой мы публикуем без сокращений.

— Елена Станиславовна, Вам, как выпускнице исторического факультета ТГУ, пришлось столкнуться на западе с искаженными представлениями о мировой истории. Насколько в Америке они отличаются от наших?

— Это действительно так, особенно что касается искажения истории Второй мировой войны. Конечно, сейчас есть много фейков, задуманных с определенными целями, но очень многое идет и просто от незнания. Американцы даже не думают, что трактовка может быть другой, не копаются в правде. Они все твердят, что победу во Второй мировой войне одержали союзники под эгидой американцев. Космос для них — это их же астронавты, не Гагарин.

Если говорить о географии, рядовые американцы ввиду своего чувства превосходства не тянутся за какими-то другими знаниями, не стараются поездить и что-то увидеть. Если вы спросите, где находится Москва, ответят, что в штате Огайо. Там действительно есть такой город, как есть Париж и Лондон в Америке. И многие жители США даже не знают, что Москва — столица России. Более того, если попросить их показать на карте Украину, Россию, Германию, они будут долго искать и ошибаться. Не говоря уже о других странах, о которых наш человек, окончивший школу, все-таки имеет представление. Вот такая узость. Специалист, например, преподаватель в университете, конечно, будет знать, но в целом там поверхностное отношение ко всему иностранному. Они услышали что-то, прочитали в одном источнике и все, поверили. Серьезной разъяснительной работы нет.

— В штатах Вы старались дать своим сыновьям правдивую информацию, отличающуюся от той, которой доверяли остальные жители?

— Когда наши сыновья учились в американской школе, у них не было такого предмета, как всемирная история. Была только история США, которая касалась рабства, гражданской войны в Америке. А когда не изучается вся основная история, люди не видят многих взаимосвязей и всему могут поверить, не очень вдумываясь. Они считают такое положение вещей нормой, а не признаком необразованности. При этом американцы очень уверены в себе. Если о чем-то говорят, то с таким апломбом, что как будто они прямо первая инстанция и попробуй им не верь. Этого нам не хватает: мы, наоборот, много знаем, но боимся показать, иногда сомневаемся.

Сначала мы с мужем немножко удивлялись, потом поняли, откуда все идет: американцы просто воспитаны быть самоуверенными. Нам нужно было найти возможность доносить собственным детям истины, не раскрывая свою принадлежность к другой культуре. Например, мы подсунули им книгу на французском языке о Сталинградской битве с военными описаниями, сыновья такое любили. Сделали это, чтобы дети узнали реальную историю той войны. Они оспаривали: «А мы слышали то-то и то-то». Мы отвечали: «Давайте посмотрим», открывали энциклопедию, тогда уже и «Википедия» появилась, читали. То есть, к правде приходилось толкать. А обычный местный житель там даже не задумается над тем, зачем ему что-то изучать.

Зато американцы хороши в чем-то другом. Они отлично понимают финансы, могут сказать, что выгоднее — брать в аренду квартиру или в ипотеку. То, что касается, подсчетов, денег, очень быстро схватывают. Их цели — стать успешными, хорошо зарабатывать.

— Какие качества, приобретенные за годы работы в разведке, теперь Вам пригождаются в обычной жизни среди россиян?

— Пригождается то, что мы очень и внимательны к деталям. Иногда замечаем в ситуации, обстановке больше, чем остальные. Можем увидеть неуравновешенного человека, можем вовремя отойти или выйти из вагона, например. Ответственно относимся к тому, что обещали, потому что такой подход тоже был нашим правилом. Полезные навыки приобрели и я, и супруг. Мы очень четко чувствуем время, потому что нам нужно было обязательно прибывать в точно назначенное время в определенные места. В Америке есть правило пяти минут, когда никто не будет ждать опаздывающего дольше.

Больше всего мне пригождается то, что я научилась выстраивать отношения с людьми. Приведу конкретный пример. После возвращения я написала книгу о нетворкинге, мне нужно было найти издателя. Но я вообще не знала, как все устроено в новой России, ведь уезжала из Советского Союза и вернулась уже в 2010 году. Я понимала, что через людей смогу быстрее найти выход на нужные издательства. Выстроила целый план, начала с сообщества ветеранов, нашла там писателя, который уже издал книгу. Показала ему рукопись, стали общаться. То есть, я вышла на такого человека, который мне был бы полезен, и выстроила с ним хорошие отношения. В конечном итоге он привел меня к своему редактору. Тот занимался в издательстве мужской прозой, но все же взял мою женскую историю. Более того, потом мы продолжили целой серией книг о женщине в разведке, представляете? Сила человеческих контактов и здесь сыграла свою роль.

Этот опыт может пригодиться любому, кто хочет добиться успеха в жизни и стать счастливым. Вплоть до того, что найти себе спутника жизни можно таким же образом. Если отнестись очень серьезно, запланировать, понять, где твой человек, скорее всего, окажется, вы точно сможете это сделать. Вот такой универсальный опыт мы обобщили и включили в книгу.

— После обмена, о котором в 2010-м говорили во всех теленовостях, вы смогли вернуться в Россию. Приехали в Томск, который успел очень измениться. Каким Вы помнили свой родной город и каким увидели после долгого отсутствия?

— Конечно, для меня прежний Томск был более компактным — небольшим, со множеством исторических переулков и улиц. Деревянную архитектуру любила. Помню, мы все ходили и рассматривали резные дома, считая, что это наша уникальность. Тогда не было новостроек. Что нравилось — вот этот уют, спокойствие и одновременно культура. Она ощущалась за счет студенчества, университетов, истории. Когда я была маленькой девочкой, меня окружала профессура из медицинского института, наших клиник. Также физики-ядерщики, представители различных прикладных к этой науке специальностей были в доме. Музыка, концерты, дом ученых — вот это мне очень тоже хорошо запомнилось.

Сейчас изменения я вижу в масштабе. Появились новые районы, большие здания. Прежние постройки сохранены, но теперь разбавлены более современными, что для жизни, конечно, стало лучше. В принципе, облик и дух старинного города все равно есть. И атмосфера осталась, и студенчество, и река наша Томь, и Ушайка — это приятно. В целом, нужно, может быть, благоустраивать получше. На мой взгляд, из Томска можно сделать конфетку в плане красоты. Во многих же городах специально выделяют места, создают там какие-то уголки для уличного искусства. Я думаю, со временем это здесь тоже появится.

— Вы родились именно в Томске?

— Я родилась в Томске, мои родители жили здесь, были студентами, поженились. Папа окончил политехнический институт, затем какое-то время работал на предприятии на Почтовом, я там пожила. Потом все время была в Томске, ходила в школу №6. Теперь бываю здесь два раза в год точно. Люблю зимой приезжать, в морозы. И летом тоже — чтобы погулять по нашим кедровым лесам.

— В одном из интервью Вы говорили, что после возвращения на Родину обратили внимание на то, как изменился русский язык. Какие новые речевые обороты появились за время вашего длительного отсутствия и стали ли вы с мужем их употреблять?

— Некоторые обороты бросились в глаза. Например, многие сейчас используют слово «сильно» с любыми прилагательными. Грамматически это не совсем правильно. «Сильно больше», «сильно красивее». Это мы не употребляли, потому что нас все-таки учили правильному русскому языку: «более красивый», а не «сильно красивый». Мы не боимся слова «последний». И, например, я никогда не скажу «берегите себя». Выражение появилось уже в последующие годы. Я поняла, откуда оно пришло: это прямой перевод английской фразы take care of yourself (тэйк кэа ов есэлф) — «заботьтесь о себе». В русском варианте было очень необычно услышать «Берегите себя». Ни по телевидению, ни в обычной жизни так никогда раньше не говорили. Произносили «Будьте здоровы», «Всего доброго», расставаясь с кем-то. Постепенно привыкаем к этому.

В восьмидесятые годы слова «клево», «классно» тоже не использовались. Сейчас последнее мы можем сказать. Но это, пожалуй, единственное. Все остальное новое нет. Все-таки мы тяготеем к более классическому варианту русского языка советских времен.

— Если бы Вам с мужем не предложили стать разведчиками, как бы сложился жизненный путь Ваш и супруга?

— Как я себя мыслила в начале своего пути в студенчестве? Конечно, собиралась освоить исторические науки. Наверное, я бы защитила кандидатскую, потому что мне хотелось быть ученым, историком. И с удовольствием преподавала бы в университете, мне это бы очень нравилось. Супруг тоже хотел быть историком, но он, наверное, больше бы пошел в международную политику. Может, стал бы дипломатом. Планов уезжать из Томска у нас не было.

— Елена Станиславовна, чем сейчас занимаются ваши сыновья, живут ли в России?

— Они, конечно, пережили достаточно серьезные потрясения, узнав, что мы русские, и очутившись здесь. Но мы помогли им получить нормальное образование — часть в нашей стране, часть за рубежом. Теперь сыновья работают в российских компаниях в финансовой сфере. И живут в России, и выучили русский язык. В общем, сейчас у них все нормально.

— Как Вы оцениваете уровень сегодняшнего патриотизма россиян, как можно было бы его повысить?

— Сравнивая то время с сегодняшним, скажу, что тогда людям было легче принять решение в пользу служения стране. Потому что для нас хорошей основой являлось воспитание и школьное, и семейное. Мир изменился, но это не значит, что не надо показывать молодым людям, что здесь есть, чем заниматься, над чем работать. Что именно здесь они будут чувствовать себя в безопасности даже в плане прав и свобод, не будет на них тех гонений, которые возможны за рубежом.

Начинается патриотизм с воспитания в семье. Нам нужно об этом говорить и настраивать на это молодых родителей. Сейчас в школах многое делается, но примеры перед глазами тоже должны быть. Тот, кто учит чему-то, не должен сам поступать по-другому, чтобы слова и дела не расходились. Сегодня, к сожалению, бывает наоборот, поэтому снижается уровень доверия к таким людям. Тем не менее, мне кажется, наша молодежь стала лучше понимать расклад мировых сил и то, что Россия отстаивает свою независимость. Что помогать в этом стране — благородное дело. Поверьте, если мы будем показывать тех людей, которые сейчас защищают Родину, это будет передаваться дальше и улучшать обстановку.

Когда мы станем суверенными, мы точно сможем возродить свои ценности, потому что наш культурный код — не западный. Многие это только теперь поняли, долгое время жили в эйфории того, что окажемся частью другого мира. Нет, у нас есть много особенностей в менталитете, и все это мы с супругом увидели, как говорится, на практике, все этом почувствовали. Я считаю, что, в целом, у нас неплохая ситуация: у людей обострилось понимание того, как наша страна себя видит. Открылись глаза на то, что происходит. Раньше многим все равно казалось, что где-то там лучше. Опыт показал другое. Но работа по развитию патриотизма еще предстоит большая.

